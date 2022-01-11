Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat hizmet için sahada görevlerinin başında bulunuyor.

Yağmur, çamur, yaz, kış, gece veya gündüz fark etmeksizin tamir ve alt yapı çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 40 milyon TL’nin üzerinde alt yapı yatırımı gerçekleştiren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ekiplerin zorlu şartlarda en iyi hizmeti vermek için sahada olduğunu söyledi.

Alt yapının şehrin atar damarı olduğunun altını çizen Başkan Vidinlioğlu, “Kastamonu Belediyesi’nin tüm ekiplerinin şehrin her köşesinde alın teri var. KASKİ özelinde konuşmam gerekirse 10 derece de de sahadalar artı 30 derecede de Meydana gelen arızaları hızla gidermek üzere uykusuz geçen gecelerini gördüm. Burada çalışan mesai arkadaşlarımız diğer mesai arkadaşlarımız gibi bizim için çok kıymetli ve özel” dedi.

Alt yapıya bugüne kadar yapılan en büyük yatırımı yapan ve yapmaya devam eden Başkan Vidinlioğlu, “Bugüne kadar alt yapıya 40 milyon TL üzerinde yatırım yaptık. Önümüzdeki süreçte de bu yatırımlar sürecek. Ancak şehrin tüm alt yapısını elden geçirmek adına ilgili bakanlıklarımız ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İnşallah bu hususta da olumlu dönüş alırız. Nereden baksanız bu çalışma 650 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırım gerektirir. Alt yapının önemini bilen biri olarak gerekli adımları attım atmaya da devam edeceğiz. Aksi taktirde Tosya yolu mevkiinde büyük sıkıntılar yaşanabilirdi. Oraya çok büyük menfezler yaptık ki sel felaketi yaşanmasın Öncelerde yağmur yağdığında Taşköprü yolu dahi buradan gelen sel nedeniyle kapanıyordu. Şükürler olsun eksiklikleri bir bir gideriyoruz. Bu hususta bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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