Kastamonu'da fırtına: Dalgalar sahili dövdü

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Kastamonu’nun Cide ilçesinde sağanak yağış ve lodos etkili oluyor. Denizde 5 metreyi aşan dalgalar sahili dövdü.

Batı Karadeniz Bölgesinde yağış ile birlikte etkisini gösteren fırtına sebebiyle dev dalgalar oluştu. Kastamonu’nun Cide ilçesinde 5 metreyi bulan dalgalar sebebiyle balıkçılar, barınaklarına dönmek zorunda kaldı. Dev dalgalar ise sahili dövdü. Fırtına sebebiyle denizin üzerinde köpükler birikirken, denizin rengi ise kahverengine büründü.

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