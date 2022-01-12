Kastamonu'da sağanak; Cide-Bartın yolu su altında

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Mehmet SALMAN/ CİDE, (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına sonrası, dalgaların vurduğu Cide-Bartın yolu su altında kaldı. Karayolları ekipleri sahil yolunda çalışma başlattı.

Cide'de öğle saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, bölge halkı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Fırtına nedeniyle Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu, Cide-Bartın yolu sular altında kaldı. Sürücülerin araçlarıyla yolda zorlukla ilerlediği gözlendi. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun trafiğe kapanmaması için çalıştı. İlçede zaman zaman sağanak etkili olmaya devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2022-01-12 17:35:51



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