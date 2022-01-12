Kastamonu’da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kastamonu’da gün içerisinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini attırdı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları da düştü ve bazı bölgelerde buzlanmalar meydana geldi. Bu kapsamda Kastamonuİnebolu karayolunun Oyrak mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri, karla kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçların kurtarılmasına da yardımcı oluyor. Trafik ekipleri, yolu kullanacak sürücüleri araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Buzlanma nedeniyle bir tır yolda kayarak yola kısmen trafiğe kapattı. Tırın kurtarılması için çalışma başlatılırken trafikte uzun kuyruklar oluştu.

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