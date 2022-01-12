Kastamonu’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu İneboluKastamonu karayolu Çuhadoruğu mevkisinde otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü ve eşi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.