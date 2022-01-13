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Kastamonu merkezli FETÖ operasyonu: DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı DEVA Partili il başkanı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

İHA

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalarda yer aldığı belirlenen DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın yurt dışına kaçmak istediği sırada Antalya'da yakalandı. Günaydı'nın evindeki aramada da çok sayıda dokümana ulaşıldığı öğrenildi.

Kastamonu merkezli FETÖ operasyonu: DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı gözaltına alındı DEVA Partili il başkanı yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalarda yer aldığı belirlenen DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı’nın yurt dışına kaçmak istediği sırada Antalya’da yakalandı. Günaydı’nın evindeki aramada da çok sayıda dokümana ulaşıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri tarafından Günaydı’nın Taşköprü ilçesinde bulunan evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada İl Başkanı Günaydı’na ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal ele geçirildi.
Öte yandan, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı ise, yurt dışına kaçmak istediği sırada Antalya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Günaydı’nın jandarma ekiplerince Kastamonu’ya getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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