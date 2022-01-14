Kastamonu’da 2021'de yıl 27,3 milyon TL trafik cezası kesildi

Kastamonu'da 2021 yılında polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücü ve araçlara 27,3 milyon lira trafik cezası kesildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. 2021 yılında yıl polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücü ve araçlara 27,3 milyon lira trafik cezası kesildiği açıklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında toplam 20 milyon 430 bin TL trafik cezası kesilirken, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında ise bu rakam 6 milyon 899 bin TL oldu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki trafik istatistiklerine göre, 2021 yılında toplam 6 kişi trafik kazası sebebiyle hayatını kaybederken 2018 yılında 597, 2019 yılında 631, 2020 yılında 473 olan yaralı sayısı, 2021 yılında 478 olarak kayıtlara geçti. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında 2020 yılında 13 bin 632 trafik cezası kesilirken, bu rakam 2021 yılında ise 11 bin 633 olarak açıklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki verilere göre ise trafik kazalarında yaralananların sayısı 2018 yılında bin 408, 2019 yılında bin 112, 2020 yılında ise 916 olarak açıklandı. 2021 yılında ise 661 kişi trafik kazası sebebiyle yaralandı.

Trafik kazası sayılarına bakıldığında ise 2018 yılında bin 439, 2019 yılında bin 491, 2020 yılında 544 olan bu sayı, 2021 yılında ise bin 1126 oldu. Trafik cezası kesilen makbuzların sayısı 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da 45 bin olarak kayıtlara geçerken, trafik cezası tutarı ise 2020 yılında göre yaklaşık 5 milyon lira daha artarak 20 milyon 430 bin TL olarak açıklandı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı ise Kastamonu’da 140 bin 806'ya ulaştı.

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