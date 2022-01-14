Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan: “Ayakkabıyı ayakkabıcı satacak”

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, büyük mağazaların ayakkabı satışını engelleyen kanunun TBMM’ye gittiğini belirterek, "Bir kanun hazırlığı var ve bu kanun hazırlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. TBMM’den bu kanun geçtiğinde bazı mağazalarda 29,90 TL’ye, 39,90 TL’ye ayakkabı satışı kalkacak. Ayakkabıyı ayakkabıcı satacak" dedi.

Kastamonu Kunduracılar Odası Olağan Genel Kurulu, Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Toplantı Salonu’nda yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Kalyoncuoğlu, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurula katılan Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, açıklamalarda bulundu.

Ayakkabıcılık sektörünün son zamanda önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Başkan Aydan, “İyi bir mesleğe sahibiz ama son zamanlarda ciddi sıkıntılar yaşayan bir meslek grubuyuz. 2018 Haziran ayında federasyon başkanı oldum. Ağustos ayında büyük firmaların konkordato ilan etmesiyle ciddi anlamda Türkiye’de büyük sıkıntı yaşadık. Türkiye’deki üretici kesimimiz ciddi anlamda sıkıntılar yaşadı. Çünkü ürettiği malın parasını alamadılar. Şimdi de birçok üretici arkadaşımız yok olup gitti. Çünkü biz sermaye olarak iç piyasaya çalışan, öz sermaye ile çalışmayan insanlarız. Öz sermayemiz yok bizim. O dönemde çek ve senetler havada uçuşuyordu. 20 ay, 24 ay, 30 aylık çeklerle iş yapıyorduk biz. Konkordato ilan edildiği gün birden peşin paraya döndü işler. Dünyada senetler 6 ayı geçmez, en çok uzun çalıştığınız bir firma ise belki bu süreyi 7 ay yapar. Biz o sisteme döndük. Aslında dönmemiz gerekiyordu. Çünkü hiç ayakkabıyla ilgisi olmayan insanlar, ayakkabıcı oldu bu ülkede. Çünkü paraya ihtiyaç yok, sermaye ihtiyaç yok, ‘Kağıtla iş yapıyorum, ben de bir firma kurayım, ben de birkaç usta bulayım, bununla ayakkabıcılık yapayım’ diyerek ayakkabıcılığa başladılar. Sonuç hüsran. 2019 yılında tam düzelirken, dünyanın başına bir felaket geldi. Pandemi hepimizi mahvetti. Bu süreçte ciddi uğraşlar verdik. Hükumetimizden esnaf için taleplerde bulunduk. Alabildiğimiz ölçüde destek aldık. Esnaf kefalet kooperatiflerine ciddi destekler verdik. Bu destekler 25 bin TL ile başladı, bugün üst limiti 275 bin TL olan krediler veriyoruz. O dönemde verdiğimiz bu desteklerle o dönem kapanan dükkanlar ve işi bozulan esnaflar hiç değilse hayatlarını idame ettiler. Şimdi yeni yeni dükkanlarımızı açıyoruz, iş yapmaya başlıyoruz ama Omicron diye bir zıkkım dünyayı sardı. Vaka sayısında ciddi anlamda artış var. Bu yıl bu hastalıktan kurtularak, işlerimizin güzel bir yere gelmesi amacımız” dedi.



“Büyük mağazalar artık ayakkabı satamayacak”

Sektörün önde gelenleri ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Aydan, “Sektör için ne yapabiliriz, nereye getirebiliriz diye konuştuk. Ayakkabıcılık sektörü ile ilgili yeni fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle üzerinde çok durduğumuz bir konu var. Büyük mağazalarda ayakkabı satışları konusunda 1 yıldır uğraşıyoruz. Bir kanun hazırlığı var ve bu kanun hazırlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. TBMM’den bu kanun geçtiğinde bazı mağazalarda 29,90 TL’ye, 39,90 TL’ye ayakkabı satışı kalkacak. Ayakkabıyı ayakkabıcı satacak. Biz pandemi de kapandık, karşımızdaki mağaza açıldı. Hem peynir sattı, hem ayakkabı sattı. Biz buna karşıyız. Böyle sistem olmaz. Herkes ekmeğini yemeli. Benim ekmeğimi bir başkası, benim malımı bir başkası satarak, ekmek kazanmamalı. Ben evimde oturacağım, dükkan açamayacağım, o mağaza gece 10’a kadar çalışacak, benim satacağım ayakkabıyı satacak, benim ekmeğimle oynayacak. Biz buna Türkiye’nin her yerinde karşı çıkarız. Biz bunu Cumhurbaşkanımıza kadar anlattık, o da bize hak verdi. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Kısa zamanda bunları size duyuracağız. Biz sizin adınıza gereken çalışmaları yapıyoruz. Ayakkabıcılık, ülkemizde hem ihracatta, hem de üretimde ciddi anlamda büyüme gösteren bir sektördür. Biz ayakkabı ihracatında aralık sonunda 1 milyar doları bulduk. Bunu daha da yukarıya çıkarmalıyız. Bizi pandemi engelledi. İhracatımız daha da arttıracağız. Dünyada internet satışı yapmayan yok. Bizim mağazalarımızda internet satışına geçmesi gerekiyor. Biz bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Bizim de gelişen dünyada buna uyum sağlamamız gerekiyor. Bunu engelleme şansımız yok. Ayakkabı dikimi için sayacı yetiştirmemiz lazım. Bazı bölgelerde kurslar açmaya başladık. Başka noktalarda da açacağız” diye konuştu.

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