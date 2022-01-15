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Kastamonu’da yoğun kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü Kar yağışını fırsat bulan çocuklar doyasıya eğlendi Kar yağışı bazı sürücülere zor anlar yaşattı

İHA

Kastamonu’da yoğun kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü Kar yağışını fırsat bulan çocuklar doyasıya eğlendi Kar yağışı bazı sürücülere zor anlar yaşattı

Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bulan çocuklar doyasıya eğlenirken, bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Kastamonu’da sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerine kadar devam eden kar yağışı, kent merkezini de beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Kastamonu kent merkezinde bazı sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Hafta sonu tatili olmasını fırsat bulan çocuklar ise karın tadını çıkardı. Bazı çocuklar kardan adam yapıp kartopu oynarken, bazı çocuklar ise sokak aralarında kızakları ve poşetlerle kaydı.

“Okullar tatil olduğunda da yağarsa daha güzel olur”
Arkadaşları ile birlikte eğlenen 12 yaşındaki Hamza Akbulut, “Kastamonu’ya bugün kar yağdı. Biz de kızakla kayıyoruz. Çok eğleniyoruz. Kar yağmasını bekliyorduk, bugün sürpriz oldu. Önceden de yağmıştı ve hemen erimişti. O zaman kayamamıştık. Şimdi daha çok yağdı, mutlu olduk. Okullar tatil olduğunda da yağarsa daha güzel olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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