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Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebi ile dalgaların vurduğu sahil yolu su altında kaldı.

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, sahil kesiminde ise fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebi ile dev dalgalar sahili dövüyor. Dalgalar sebebi ile CideBartın sahil yolu su altında kaldı.

Yoldan geçen sürücüler ise yoldaki su sebebi ile ilerlemekte güçlük çekiyor.

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