Kastamonu’nun İnebolu, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde fırtına sebebi ile oluşan dev dalgalar, Karadeniz sahil yolunu ulaşıma kapattı.

Kastamonu’da saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına sebebiyle Karadeniz’de yer yer 6 metreyi bulan dev dalgalar, Abana ilçesinde festival meydanı ile Harmason mevkii arasındaki kıyı şeridini tahrip etti. Ayrıca sahildeki altyapı hattında da zarar meydana geldi. İnebolu ilçesinde de şiddetli fırtına sebebiyle Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı. Dev dalgaların taşıdığı moloz ve ağaç parçaları sebebiyle sahil kesiminde hasar meydana geldi. Bölgede araçların geçişine izin verilmiyor.

Denizde oluşan dev dalgalar mendireği aşarken, deniz kenarındaki kafe ve restoranlara da zarar verdi. Liman bölgesindeki bir işletmenin yan tarafında bulunan çeşme ve ağaç dalgalar sebebiyle denize devrildi. Yan tarafındaki işletmenin deniz tarafındaki beton kısmı ise dalgaların şiddeti nedeniyle çatladı. Dalgalardan bazı araçlar da nasibini aldı. Yola kadar ulaşan dev dalgaların taşıdığı odun ve taş parçaları nedeniyle park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı da aksadı. İnebolu Limanı’nda bekleyen yük gemileri ve balıkçılar denize açılamadı.

Karayolları ekipleri, sahilde biriken molozları temizlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.