Karla kaplanan yollarda kalan araçları jandarma ekipleri kurtardı

Kastamonu’da kar yağışı sonrasında hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler araçları ile mahsur kaldı. Kara saplanan araçları jandarma ekipleri iterek ya da çekici marifetiyle çekerek kurtardı.

Kastamonu’da iki gündür yağan yoğun kar ve sis hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı sonrasında onlarca araç yollarda mahsur kaldı. Ağır kış şartlarına rağmen yola hazırlıksız olarak çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Kış lastiği veya zincir olmadan yola çıkarak kara saplanan ya da kayarak yoldan çıkan onlarca sürücünün imdadına ise Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve jandarma arama kurtarma timleri yetişti.

Zaman zaman trafik kazalarının da yaşandığı AnkaraKastamonu karayolu, Kastamonu Sinop karayolu, KastamonuBozkurt karayolu ve KastamonuKarabük karayolunda jandarma ve Karayolları ekipleri, sürücülerin araçlarına zincir takmasına yardım etti. Zincirsiz yola çıkan bazı araçlar da kayarak yoldan çıktı. Sürücülerin yardım çağrısına ise jandarma ve karayolları ekipleri cevap verdi. Ekipler yolda mahsur kalan araçları kurtarıcı ya da traktörlerle çekti.

Karayolları ve Özel İdare ekiplerinin de yoğun kar mücadelesi verdiği bölgede, hafta sonu tatilini geçirmek için Ilgaz Dağı Kayak Merkezine gitmeye çalışan ve zincirsiz yola çıkan sürücülerin yardımına ise JAK timleri koştu. Ekipler, yolda kalan araçları iterek ya da zincir takarak kurtardı.



Yolda kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerine teşekkür etti

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve Kastamonu Özel İdaresi ekipleri, kar sebebi ile olumsuzluk yaşanmaması için 24 saat boyunca çalışmalarını sürdürüyor.

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