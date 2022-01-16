Kastamonu’da eğitime kar engeli Kastamonu’nun 11 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi

Kastamonu’da 3 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle Pazartesi günü 11 ilçede okullar tatil edildi.

Kastamonu’da 3 gündür il genelinde kar yağışı etkili oluyor. 546 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu Kastamonu’da 17 Ocak Pazartesi günü Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

Küre ilçesinde de Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve Çaybükü Yayla İlköğretim Okulu haricindeki tüm okullar ile Cide ve Daday’da taşımalı eğitim veren tüm okullar tatil edildi.

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