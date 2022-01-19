Dev dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu’nun yarısını götürdü

Kastamonu’nun Cide ilçesiyle Bartın yolunu birbirine bağlayan Karadeniz Sahil Yolu, şiddetli fırtına sebebiyle tahrip oldu. Dev dalgalar sebebiyle Karadeniz Sahil Yolunun yarısı koparak denize kapıldı.
Kastamonu’nun sahil kesiminde şiddetli fırtına etkili oluyor. Karadeniz’de zaman zaman etkisini arttıran fırtına sebebiyle dev dalgalar sahili dövüyor. Dalgalar sebebiyle sahilde tahribat oluşmaya başladı. CideBartın karayolunu birbirine bağlayan Karadeniz Sahil Yolunun Kayran mevkiinde, şiddetli fırtına sebebiyle yolun yarısı koparak denize karıştı. Etkisini sürdüren fırtına sebebiyle yolda yer yer göçükler meydana geldi. Göçükler sebebiyle yolun yarısı denize karıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.