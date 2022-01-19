Jandarma personeli, “İyi Ki Varsın Eren” filmini izledi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli personel, “İyi Ki Varsın Eren” filmini izledi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli personel ile birlikte Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 yılında teröristlerce kurulan hain pusuda şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan “Kesişme; İyi Ki Varsın Eren” filmini izledi.

Filmle jandarma personeli duygulan anlar yaşarken şehit edilen Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik bir kez daha anıldı.

Duygusal anların yaşandığı film sonrası jandarma personeli ve aileleri, filmi çok beğendiklerini belirterek, “Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Trabzon Maçka’da 13 çocuklu bir ailenin yiğit evladının, bir devlet memuru bir asker olarak kahramanca görev yapan bir başka yiğitle yollarının kesişmesini ve hain terör örgütüne karşı mücadelesini izledik. Şehit kahramanlarımız Eren Bülbül yavrumuza, yiğit Mehmetçiğimiz, kahraman Astsubayımız Ferhat Gedik’e Allahtan rahmet, sevenlerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Gerçek bir hikâyeden alınan filmi izlerken, son bölümünde hepimizi duygulandıran, yüreğimize dokunan sahnelerde, sadece ben değil salondaki iş arkadaşlarımız, aileleri ve çocuklarıyla beraber 'İyi ki Varsın Eren' dedik. Böyle bir filmle bizleri buluşturan bu kahramanlığı milletimiz nezdinde ölümsüz hale getiren, filmin yapımcısından, senaristine, oyuncularına ve emeği geçen herkese, ilimiz sinemalarında oynatılmasında, bu programın organizasyonunda emeği geçenlere ve tüm personelimize, ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dediler.

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