Cenazeye giden 6 kişilik aile ölümden döndü

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakınlarının cenazesine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul’a yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu A.E. idaresindeki 34 GA 2918 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak refüje düştü. Kazada, araçta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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