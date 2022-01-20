Doğanyurt hastanesine kavuştu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine 10 yataklı entegre hastane olarak da hizmet verecek Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete başladı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde inşa edilen Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete alındı. 15 Ekim 2019'de yapılan proje kapsamında çalışmalar tamamlandı. Merkez 10 yataklı entegre hastane olarak hizmet verecek.

Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Doğanyurt Entegre Hastanemiz ve 112 Acil Servisi Perşembe günü itibariyle ilçemizde hizmet vermeye başlamıştır. Hastanemizin yapılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımıza, milletvekillerimize ve il başkanımıza şahsım ve ilçem adına şükran ve minnetlerimi sunarım. İlçemize hayırlı olsun'' dedi.

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