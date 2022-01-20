Bıçaklanan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgada döndü. Kavgada bıçakla yaralanan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed Muhammed bıçaklanarak ağır yaralandı. Ahmed Muhammed, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili 17 yaşındaki Y. T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., tutuklanarak ceza evine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.