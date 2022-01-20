Üniversite öğrencilerinin sergisi görenleri duygulandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencilerinin sergisi görenleri duygulandırdı

İHA

Üniversite öğrencilerinin sergisi görenleri duygulandırdı

Kastamonu’da üniversite öğrencileri tarafından, vektörel grafiklerle hazırlanan Milli Mücadele Dönemine tanıklık eden mimari yapıların ele alındığı sergi, büyük beğeni toplarken, o dönemin duyusunu yaşayanları ise duygulandırdı.
Kastamonu’da Grafik Tasarımı Programı öğrencileri tarafından, Dr. Hacer Hancı’nın danışmanlığında hazırılanan ve Milli Mücadele Dönemine tanıklık eden mimari yapıların ele alındığı vektörel grafik ürünler sergisi ziyarete açıldı. “QR” kod ile çevrimiçi ulaşılması sağlanan, aralarında Nasrullah Kadı Camii, Küre Ecevit Hanı gibi Kastamonu’nun tarihi mimari yapılarının bulunduğu sergi, büyük beğeni topladı. Ayrıca Milli Mücadele Döneminde önemli toplantıların yapılıp kararların alındığı, Amasya Genelgesi’nin tüm dünyaya duyurulduğu Amasya Saraydüzü Kışla Binası, Sivas Kongresi, Afyonkarahisar Büyük Taarruz Karargahı, Başkomutanlık Karargahı gibi tarihi öneme sahip çok sayıda mimari yapının vektörel olarak çizildiği çalışmalar sergide yer aldı. 21 Ocak tarihleri arasında açık kalacak olan sergide, çalınan Sakarya Marşı, Ankara Türküsü ve ağıtlar dönemdeki milli ruhu tekrar yaşattı.
Sergi hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Hacer Hancı, “Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitime geçmiştik. Geçen sene bu süreci tamamladık. Birinci dönemin sonunda uzaktan eğitim kalkar yüz yüze eğitime geçeriz diye düşünmüştük, öğrencilerimizle sergiye hazırlanmıştık. Fakat uzaktan eğitime devam edilince sergilerimiz, planlarımız bir sonraki yıla kaldı. Bu sergi, 1. sınıfta uzaktan eğitimde öğrenim gören öğrencilere ait. Cumhuriyet Tarihi için önemli olan pek çok dönüm noktasının yüzüncü yıllarını geçtik, geçiyoruz. Biz de bu nedenle Sakarya Meydan Muharebeleri, Afyon kuşatmaları gibi Cumhuriyet tarihinde yaşanan pek çok önemli olayı anarken dersimizin içeriği de buna uygun; çalışmalarımızı neden bu konuyla ilgili yapmayalım diye düşündük. Dersimizin içeriğine mimari yapıları dâhil ettik. Bu yapılar da haliyle Milli Mücadele’ye tanıklık eden mimari yapılarla sınırlandı. Sergi alanının girişine bir harita koyduk. Söz konusu sergide bulunan çalışmaların bugünkü sınırlarımız içinde nerelerde yer aldığını da göstermek istedik. Türkiye’nin dört bir yanından Afyonkarahisar, Amasya, Sivas, Erzurum, Kastamonu ve Adana gibi illerimizde Milli Mücadele’de önemli kararların alındığı ve toplantıların yapıldığı mimari yapıları yanında bilgi notları da ekleyerek izleyiciye aktardık. Bir yandan Milli Mücadele için bestelenen marşlar var, diğer yandan yakılan ağıt ve türküler var. Sergi boyunca Sakarya Marşı, Ankara Türküsü ve ağıtlar Milli Mücadele’nin ruhunu yaşatacak şekilde çalmaya devam edecek. Sergide dikkat çekici unsurlardan bir tanesi de çalışmalar rengârenktir. Orijinal renklerinde değil de temel tasarım eğitimimizin renk konusuna bağlı olarak tasarlanan çalışmalar var. Öğrencilerimizin çalışmaları beş gün boyunca izleyiciler için açık olacak” dedi.
Tek amaçlarının grafik tasarım alanında sektörün gerekliliklerine cevap verebilecek kalifiye eleman yetiştirmek olduğunu vurgulayan Dr. Hacer Hancı, “Yüksekokulumuzun öncelikle mesleki eğitim kurumu olduğunu hatırlamakta fayda var. Üniversite denilince akla fakülteler geliyor ama burası bir mesleki eğitim kurumu. Meslek lisesinden sonra okunan mesleğe yönelik eleman yetiştirilen bir kurum. Öğrencilerimiz için ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman, akademik eğitimin mesleki anlamda donanımlı ve uzman elemanlar yetiştirme yönü ağır basar. Grafik Tasarımı Programı 2010 yılında açıldı, bu sene Haziran ayında 10’uncu mezunlarımızı vereceğiz. Öğrencilerimiz için sektöre başladıkları andan itibaren ayaklarının üstünde durabilen, sektörün gerekliliklerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, kavrayabilen ara elemanlar yetiştirmek en büyük gayemiz. Dolayısıyla tüm derslerimiz geçtiğimiz birkaç yılda ağırlıklı olarak dijital ortama geçti. Sayısal ortamdan bağımsız yapılan uygulamaları mümkün mertebede azalttık. Alan eğitiminde tabi ki de geleneksel yöntemler gerekli. Ancak sektörün dijital ağırlığını yansıtmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe sistemi sektör ile beraber hareket ettirmeye çalışıyoruz ki karşılıklı organize olabilelim. Öğrencilerimiz de hevesli, hocalarımız da gayretli. En büyük gayemiz kendi şehrinde işbirliğinde bulunmak, öğrencilerimizinse mezun olduktan sonra iş hayatında alanın gereklerini doğru biçimde yerine getirebilen meslek elemanları olması için çalışmaktır” diye konuştu.
Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ve Kastamonu’daki sektör çalışanlarıyla beraber hareket halinde olunmasının önemli olduğunu anlatan Dr. Hancı, üniversite, şehir ve öğrenciler için altyapı ya da zemin oluşturacak özel veya kamu fark etmeksizin her türlü projeye açık olduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KASMİB tarafından öğrencilere ‘sıfır atık’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER KASMİB tarafından öğrencilere ‘sıfır atık’ eğitimi ...
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu: “2022 yılından beklentimiz yüksek”
YEREL HABERLER Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz ...
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden 583 personele "etik eğitimi" verildi
YEREL HABERLER Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden 583 personele "etik ...
Kastamonu’da 2021 yılında 6 bin 264 konut el değiştirdi
YEREL HABERLER Kastamonu’da 2021 yılında 6 bin 264 konut el ...
HAYDİ ekipleri, soğuk kış gününde sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER HAYDİ ekipleri, soğuk kış gününde sokak hayvanlarını ...
10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT ekiplerinden kaçamadı
YEREL HABERLER 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT ...
Kendilerini dolandıran şahsa 3 gün boyunca işkence yapan karı-koca yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Kendilerini dolandıran şahsa 3 gün boyunca işkence ...
Kastamonu Valisi Çakır, yoğun kar yağışının bilançosunu açıkladı Kastamonu Valisi Avni Çakır: “490 köy yolumuz ulaşıma kapalı, haberleşmesi olmayan 6, elektriği olmayan da 20 köyümüz mevcut”
YEREL HABERLER Kastamonu Valisi Çakır, yoğun kar yağışının ...
Bıçaklanan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bıçaklanan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti
Afet bölgesinde görev alan İHA muhabirlerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Afet bölgesinde görev alan İHA muhabirlerine teşekkür ...
Doğanyurt hastanesine kavuştu
YEREL HABERLER Doğanyurt hastanesine kavuştu
Yolu kapanan köyde mahsur kalan hastaya için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Yolu kapanan köyde mahsur kalan hastaya için ekipler ...
Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, araçlar karın altında kayboldu
YEREL HABERLER Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, araçlar karın ...
Kastamonu’da selde denize sürüklenen araç, 5 ay sonra sahile vurdu
YEREL HABERLER Kastamonu’da selde denize sürüklenen araç, 5 ay sonra ...
Cenazeye giden 6 kişilik aile ölümden döndü
YEREL HABERLER Cenazeye giden 6 kişilik aile ölümden döndü
Kastamonu’da eğitime 1 gün daha ara verildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da eğitime 1 gün daha ara verildi
Bulutlar denizle birleşti, ortaya muhteşem görüntü çıktı
YEREL HABERLER Bulutlar denizle birleşti, ortaya muhteşem görüntü ...
Dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunda çökme
YEREL HABERLER Dalgaların vurduğu Cide-Bartın sahil yolunda çökme
Tosyalı uhtarlar 3 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
YEREL HABERLER Tosyalı uhtarlar 3 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı ...
Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu köyde mahsur kalan hasta paletli kar aracıyla hastaneye ulaştırıldı Kardan yolu kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu köyde mahsur ...
Jandarma personeli, “İyi Ki Varsın Eren” filmini izledi
YEREL HABERLER Jandarma personeli, “İyi Ki Varsın Eren” filmini ...
İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda toplu istifa: 16 yönetim kurulu üyesi görevini bıraktı
YEREL HABERLER İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda toplu istifa: ...
Kastamonu'da 727 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 727 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da 727 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 727 köy yolu ulaşıma kapandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.