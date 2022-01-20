Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden 583 personele "etik eğitimi" verildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hizmet kalitesini arttırmak amacıyla 583 emniyet personeline "etik eğitimi" verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’nün 583 personeline Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda eğitim verildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde ‘etik’ ilkelerine uygun davranılması, vatandaşların mutluluğu açısından önem arz etmektedir. Sunulan hizmetin kalitesini daha da artırmak adına Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nde İç Denetçi olarak görev yapmakta olan Hakkı Atay tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 4 dönem halinde toplamda 583 personele yönelik etik eğitimi düzenlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

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