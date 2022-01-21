Belediye Çocuk Bakımevi öğrencileri ilk karnelerini aldı

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevinde öğrenim gören öğrencilere karnelerini dağıttı.

Kuzeykent Mahallesi’nde bulunan Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi’nde eğitimöğretimlerini sürdüren bakımevi öğrencileri ilk karnelerini Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun elinden aldı. Düzenlenen karne töreninde öğrenci ve öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Vidinlioğlu, çocukların ilk karne heyecanlarına ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Törende konuşan Başkan Vidinlioğlu, “Onlar dünümüz, bugünümüz, geleceğimiz, umutlarımız, hayallerimiz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Bugün belediyemiz çocuk bakımevi öğrencilerinin karne sevinçlerine ortak olduk. Onların yüzlerindeki tebessüm, küçük kalplerinde taşıdıkları o büyük heyecan bizim için paha biçilemez. Tabi karne zamanı; tatil, eğlence, dinlenme zamanı. Aynı zamanda eksiklikleri tamamlama, yeni döneme en iyi şekilde hazır olma zamanı. Bu zamanı da verimli değerlendirmek tüm öğrencilerimiz için önemli. Geleceğe umutla bakan gözlerimiz olan kıymetli yavrularımıza güzel bir tatil dönemi diliyor, eğitim hayatlarında üstün başarılar temenni ediyorum. Yine bu dönemi başarı ile tamamlayan tüm öğretmen ve idarecilerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Biz çocuklarımız için tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Düzenlenen karne törenine ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Hamdi Öz ve Resul Köprülü de katıldı.

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