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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afetzede öğrencilere okuma kitabı hediye edildi

İHA

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afetten etkilenen öğrencilere, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 400 adet okuma kitabı hediye edildi.

Afetzede öğrencilere okuma kitabı hediye edildi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde afetten etkilenen öğrencilere, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından 400 adet okuma kitabı hediye edildi.

Kastamonu’da 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde karne heyecanı yaşandı. Bozkurt’ta 20212022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı. Bozkurt Fatih İlkokulu’nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Coşkun Özdemir, İlçe Emniyet Amiri Ali Can Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini verdi.
Ayrıca karne töreninde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere, yarıyıl tatilinde okumaları için 400 adet okuma kitabı hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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