Soğuğa aldırış etmedi, soyunup karın içinde yuvarlandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir vatandaş, elbiselerini çıkartarak karın içine atladı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

Çatalzeytin ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Çelebiler Mahallesi'ndeki evinin önünde elbiselerini çıkartarak, sıfırın altında 10 derece soğukta karın içine uzandı. Kar içinde yuvarlanmaya başlayan vatandaş, soğuğa aldırış etmeyerek eline aldığı karları göğsünün üstüne kapatmaya çalıştı. Daha sonra “Benim yatağım" diyerek karın üstüne yatan vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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