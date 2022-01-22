Kastamonu’da yolları açan iş makinesinin üzerine çığ düştü

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Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde kapanan köy yolunda kar mücadelesi yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Kastamonu’da, Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri; il genelinde kapanan köy yolarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor. İhsangazi ilçesi ile Sünnük köyü arasında kar sebebiyle kapanan yolu açmaya çalışan İş Makinesi Operatörü Mehmet Dabanali’nin kullandığı iş makinesinin üzerine, çalışma esnasında çığ düştü.

Oluşan çığ sebebiyle bir bölümü kar altında kalan iş makinesi, yolda mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen İhsangazi Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait iş makineleri sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaşanan olayda iş makinesi operatörü ise yaralanmadan kurtuldu.

Öte yandan, Kastamonu’da 226 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

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