Kastamonu’da iki büyük proje yatırım programına alındı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan iki büyük proje, 2022 yılı yatırım programına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyurulan karar, Resmi Gazetede yayınlamdı.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan iki büyük proje, 2022 yılı yatırım programına alındı. Resmi Gazetede duyurusu yapılan projelerin bu kararla birlikte Devrekani Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi ile Alibeyoğlu Göleti Sulama Sahası projesinin yapımına bu yıl başlanılacağı öğrenildi.

Kastamonu ve Devrekani’nin tarımına büyük katkı sağlaması beklenen projelerin yatırım programına alınmasının ardından değerlendirmede bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Projelerimizin yatırım programına alınmasında bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, Milletvekillerimiz Sayın Hakkı Köylü ve Sayın Metin Çelik'e, Kastamonu Valimiz Sayın Avni Çakır'a, bu süreçte emeği geçen İlçe Kaymakamımız Sayın Ahmet Coşkun ve ilçemizde görev yapmış olan tüm kaymakamlarımıza, Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Kerim Üstün'e, Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Başkanımız Sayın Akif Özgür Tel'e, TDİOSB Daire Başkanımız Sayın Deniz Oruç ve ekibine, Ticaret Odası Başkanımız Sayın Oğuz Fındıkoğlu ve yönetimine, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sedat İşeri'ye ve Sayın Serdar İzbeli'ye ve yönetimlerine, Müteşebbis Heyet üyelerimize, Yönetim Kurulu Üyelerimize, İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Güray Parçal'a ve meclis üyelerimize, il başkanlığımıza ve yönetimine, İlçe Başkanımız Sayın Hayrettin Melezoğlu ve yönetimine, emeği geçen siyasi parti ilçe başkanlarımız ve yönetimlerine, belediye meclisi üyelerimize il genel meclisi üyelerimize, tüm muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yöneticilerine, İlçe Tarım Müdürümüz Özcan Gazioğlu başta olmak üzere tüm tarım teşkilatına, DSİ Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ve DSİ camiasına, Devrekani Belediyesi personeline, tüm Devrekani halkına çok teşekkür ederim” dedi.

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