SİBERAY, farkındalık eğitimleri devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince üniversite siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların önlenmesi için bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların önlenmesi amacıyla SİBERAY programı kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafında Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu’nda 120 gence farkındalık ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Siber suçlarla ilgili bilgilendirme çalışmalarının artırılarak devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.