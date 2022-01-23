Ayaklarına poşet giydi, otomobilin arkasına asılıp karda kaydı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir vatandaş, ayaklarına poşet giyip arkadaşının kullandığı otomobilin arkasına tutunarak karda kaydı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

Tosya'da yaşayan Mehmet Topçu isimli vatandaş, karda kaymak için bulduğu ilginç yöntem görenleri şaşırttı. Ayağına poşet geçiren vatandaş, tutunduğu otomobilin arkasında kaymaya başladı. Kar üzerinde otomobilin arkasında tutunarak, ayaklarındaki poşetlerle kayan vatandaşı arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi.

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