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Genç kız dehşeti yaşamıştı, o ilçede köpek problemi çözülecek

İHA

Genç kız dehşeti yaşamıştı, o ilçede köpek problemi çözülecek

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı genç kız ölümden döndü. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede yaşanan köpek probleminin çözüleceğini söyledi.
Tosya ilçesinde 21 Ocak tarihinde karne almak için okula gitmek isteyen lise öğrencisi Bahre Evbaşı'ya sokak köpekleri saldırdı. Grup halindeki köpeklerin saldırısına uğrayan genç kız, elindeki okul çantası ile kendisini korudu. Yaşanan olayın ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yaşanan köpek sorununun hayata geçirilmesi planlanan önemli bir proje ile çözüleceğini söyledi. Genç kızın yaşadığı saldırının kendilerini üzdüğünü ifade eden Başkan Kavaklıgil, "İlçede sokak hayvanları ile alakalı birtakım sıkıntılar baş gösterdi. Öğrenci bir kardeşimiz okuluna karnesini almak için evden çıktığı sırada sokak hayvanları saldırdı. Sizlerin aracılığı ile genç kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii burada sokak hayvanları ile ilgili hem onların sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri hem de insanlarımıza oluşturabileceği zararları ortadan kaldırabilmek için farklı yöntemler uygulanması gerekiyor’’ dedi.

"Barınaklar geçici sorun"
Barınak yapılmasının geçici bir çözüm olduğunu ifade eden Kavaklıgil, "Bunu şöyle açıklamak isterim. Barınaklar sokak köpeklerinin beslenmesi, tedavilerinin yapılması ve kısırlaştırılması konusunda kısa süreli bir çözüm oluşturmaktadır. Barınakta yapılan çalışma sonrası o hayvanları tekrardan aldığın yere bırakmak zorundasın.
Bununla ilgili sadece ilçemizde yapılan çalışmayla sokaktaki hayvanların popülasyonunu azaltma şansımız çok az" diye konuştu.

"Doğal yaşam alanları oluşturalım"
Hayvanlar için doğal alan oluşturulmasının önemli bir çözüm olacağını belirten Başkan Kavaklıgil, "Sokak hayvanları konusunda Tosya Belediye Başkanlığı olarak bizim önerimiz şudur. İlçe Kaymakamlığımız, Tarım Müdürlüğümüz, Orman Müdürlüğümüz ve Milli Parklar Müdürlüğümüz gerekse hayvanseverlerle birlikte ortak aklın çalıştırılacağı bir mekanizma geliştirmemiz gerekir. Tosya Belediye Başkanı olarak şöyle bir çalışmanın içinde yer almak istiyorum. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve daha korunaklı bir alanda yaşamasını sağlamak için yaklaşık 2025 dönümlük alanlarda doğal yaşam alanları oluşturalım. Bu alanlarda kapalı yerler yaparak hem hayvanların korunması sağlanır hem de beslenme ve sağlık bakımları yapılır’’ şeklinde konuştu.

"İnşallah iki ay içinde bu sorunu çözeriz"
"İnşallah şehrimizdeki bu sıkıntıyı hem hayvanlarımızın daha sağlıklı yaşaması anlamında hem de insanlarımızın daha güvende olması anlamında iki ay içinde bu sorunu çözeriz" diyen Başkan Kavaklıgil, "Bu demek değil ki biz bu sorunu çözerken sokak hayvanlarını sokaklardan toplayacağız gibi bir düşüncemiz yok. Ama insanlarımıza rahatsızlık verecek 1520'şer gruplar halinde olan hayvanlarda daha sağlıklı ortamlara almak istiyoruz. İnşallah bu noktada başarılı olur ve ilçemizi huzura kavuşturmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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