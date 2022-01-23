Karın ağırlığına dayanamayan çatılar çöktü

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Kastamonu’da karın ağırlığına dayanamayan bazı çatılar çöktü.

Kastamonu’da yoğun kar yağışı sebebiyle kar birikintisinin oluştuğu Devrekani İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nun çatısı ile Ağlı’da belediyeye ait kır düğün salonunun çatısı ve merkez Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar yerinin çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

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