Kastamonu-Çatalzeytin karayolu üzerine çığ düştü, yol ulaşıma kapandı Kastamonu’da kar yağışı esarete dönüştü, hayat durma noktasına geldi

KastamonuÇatalzeytin karayolu üzerine yoğun kar yağışı sonrası çığ düştü. Birkaç gündür aralıksız yağan kar sebebiyle Kastamonu’da hayat durma noktasına gelirken, yol ise ulaşıma kapandı.



Kastamonu’da birkaç gündür etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar sebebiyle köyler ile ulaşım tamamen kapanırken Kastamonu’yu Sinop’a, Ankara’ya, İstanbul’a ve Bartın’a bağlayan yollarda da ulaşım durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ÇatalzeytinKastamonu karayolu Kaymazlar Yılanlıkaya mevkiinde çığ düştü. Düşen çığ nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Çığın düşmesi sonucu herhangi bir yaralanma veya çığın altında kalanın olmadığı öğrenildi.



Çığ düşmesi sonucu bölgeye Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Çığın düştüğü noktaya ulaşmaya çalışan ekipler, bir yandan kar birikintisini yoldan kaldırmak için yoğun çaba sarf ederken bir yandan bölgede güvenlik önlemi almaya çalışıyor.



Çığ düşmesi sonucu yolda oluşan kar birikintisini kaldırmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Öte yandan ağır kış koşulları nedeni ile ÇatalzeytinKastamonu karayolunda bir araç yoldan çıkarak şarampolde kara saplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kısa sürede kara gömülen araca jandarma ekipleri yardım etti. Jandarma ekipleri, mahsur kalan aracı yolda kar kürüme çalışması yürütülen Karayollarına ait greydere bağlayarak kurtarılmasını sağladı.

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