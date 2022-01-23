Kastamonu’da kamuda çalışan hamile ve engelli personele 3 gün izin verildi

Kastamonu’da kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personele olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 3 gün izin verildi.



Olumsuz hava koşulları ve il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle toplanan Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin, 24 Ocak Pazartesi gününden itibaren 3 gün süre ile idari izinli sayılmalarını kararlaştırdı.

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