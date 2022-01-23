Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide yolu ulaşıma kapandı

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Yoğun kar yağışının etkili olduğu ve yer yer kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği CideKastamonu karayolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu’da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle KastamonuCide karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda biriken karları kürümek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu CideKastamonu karayolu Dağlı mevkiinde ulaşım durdu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Cide ilçesinden Kastamonu’ya servis çeken minibüs, kar sebebiyle yolun kapanması üzerine geri dönüş yaptı. Görevliler, zorunlu olmadıkça yola çıkılmamasını istedi.

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