Geçirdikleri kazada donmak üzere olan aileyi jandarma ekipleri ısıttı

Kastamonuİnebolu karayolu üzerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan otomobil kara saplandı. Kazada araçta bulunan ve donmak üzere olan anne ile bebeğini, jandarma ekipleri güvenli bir noktaya alarak ısınmalarını sağladı. Çekici marifetiyle araç bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da birkaç gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kastamonuİnebolu karayolu Sipahiler köyü mevkiinde içerisinde ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kar nedeniyle ağırlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde kara saplandı. Aracı bulunduğu yerden kurtaramayan sürücü, 112 Acil Çağrı Hattını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Küre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde üşüyen anne ile bebeğini, güvenli bir noktaya alarak ısınmalarını sağladı. Ardından kara saplanan araçta uzun uğraşlar sonucunda çekici marifetiyle kurtarıldı.

Küre Kaymakamlığınca yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın olumsuz hava şartlarında seyahatlerini zorunluluk olmadıkça yapmamalarını, kar lastiği kullanımına özen göstermelerini, yola çıktıklarında zincir, takoz ve çekme halatı gibi hayati önem taşıyan ekipmanları mutlaka araçlarında bulundurmalarını rica ederiz. Ülke genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarında vatandaşlarımızın huzur ve güveni için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren tüm kurumlarımıza ve ekiplere görevlerinde başarılar dileriz” denildi.

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