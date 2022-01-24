Çatıda kar kürüdükten sonra kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde evinin çatısında biriken karı kürüdükten sonra evinde dinlendiği sırada kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Gökçevre köyünde ikamet eden Satı Kök, yağış sonrası çatıda biriken karı temizlemek için evinin çatısına çıktı. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Satı Kök, çatıda biriken kar kütlelerini kürüyüp evine geldikten sonra rahatsızlandı.

Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Köye güçlükle ulaşan sağlık ekipleri, eve geldikleri sırada yaptıkları muayenede Satı Kök’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Özel İdare ekiplerinin köy yolunu açmasıyla cenaze toprağa verildi.

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