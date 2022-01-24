Karda koşarak yola inen karaca kamerada

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Küre ilçesinde 1 metreyi aşan karda zıplayarak yola inen karaca, cep telefonu ile görüntülendi.
Kastamonu'da son 1 haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, insanları olduğu kadar, yaban hayatını da etkiledi. Küre ilçesinde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan karaca yola indi. 1 metreyi aşan karda zıplayarak yola ulaşmaya çalışan karaca, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Güçlükle yola ulaşan ve yolda bir süre koşan karaca, daha sonra karşıya geçip, tekrar ormana doğru koşarak gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2022-01-24 14:06:20
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