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Emniyetten sosyal medya uyarısı: "Sizinle irtibat kuran arkadaşınız olmayabilir"

İHA

Emniyetten sosyal medya uyarısı: "Sizinle irtibat kuran arkadaşınız olmayabilir"

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü MedyaHakla İlişkiler ve Protokol Büro Amirliği tarafından son zamanlarda sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü MedyaHakla İlişkiler ve Protokol Büro Amirliği, son aylarda sık sık karşılaşılan sosyal medya dolandırıcılık olaylarına dikkat çekmek için el broşürü hazırladı. Vatandaşları sosyal medya dolandırıcılığına uyarıcı bilgilerin bulunduğu el broşürünü hem sosyal medya hesaplarından paylaşan hem de vatandaşlara dağıtan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları el broşüründe “Sizinle irtibat kuran arkadaşınız olmayabilir” veya 'ben kazandım, siz de kazanın' yalanlarına inanmayın" denildi.
Bu tarz durumlarla karşılaşıldığın da yapılması gerekenlerin anlatıldığı el broşüründe, “Sizlere kısa zamanda çok fazla kar vereceklerini söyleyenlere inanmayın. Hesap sahibinin adını kullanarak yapılan paylaşımlardan hesap sahibini haberdar edin. Mağdur olduğunuz böylesi bir durum karşısında derhal şikayet için en yakın emniyet birimine ya da Cumhuriyet savcılığına müracaat ederek suç duyuruşundu bulunun” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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