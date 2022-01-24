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Bu OSB'den çıkacak gübre ile 15 bin nüfuslu ilçenin elektrik ihtiyacı karşılanacak Organize saniye bölgesi 15 bin nüfuslu ilçeye hem istihdam sağlayacak hem de elektrik ihtiyacını karşılayacak Başkan Altıkulaç: “Devrekani BESİ OSB’de günlük 549 ton gübre açığa çıkacak”

İHA

Bu OSB'den çıkacak gübre ile 15 bin nüfuslu ilçenin elektrik ihtiyacı karşılanacak Organize saniye bölgesi 15 bin nüfuslu ilçeye hem istihdam sağlayacak hem de elektrik ihtiyacını karşılayacak Başkan Altıkulaç: “Devrekani BESİ OSB’de günlük 549 ton gübre açığa çıkacak”

Kastamonu’nun Devrekani ilçesine yaklaşık 100 milyon TL'lik yatırımla kurulması planlanan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi’nden çıkacak gübreyle, 15 bin nüfuslu ilçenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
Kastamonu'nun Devrakani ilçesinde kurulması planlanan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi, 2022 yatırım programına alındı. yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olacak proje kapsamında istişare toplantısı düzenlendi. Kastamonu Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıya Kastamonu Valisi Avni Çakır, Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal, ilgili kurumların müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

“İhaleyi alacak firmaya bir takım doneler vermeliyiz”
Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi Projesi hakkında detaylı bilgilendirmede bulunan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Projemiz, uygulama projelerini yaptırma aşamasında. Uygulama projelerini yaptırmadan önce sektör lideriyle, STK’larla, bürokrasimizle, siyasilerimizle istişare etmek istedik. 3 yıl önce Şubat ayında bu çalışma başlamıştı. Çok şükür 3 yıl sonra devletin yatırım programına projemiz dahil edildi. Devrekani’de Kurtşeyh Mahallesi sınırları içerisinde toplamında bin 290 dekar alanda Devrekani TDİ OSB’yi buluşturmayı planlıyoruz. Alan Devrekani’ye 3 km. uzaklıkta olan bir alanımız. En yakın yerleşim yeri olan Kurtşeyh Mahallesi’ne uzaklığı 400 metre. ÇED raporları değerlendirildiğinde, mahalleyle ilişkisi herhangi bir olumsuzluk oluşturmayacak şekilde konuşlandırıldı. Bundan sonraki süreçte biz üst yapı modüllerini, altyapı uygulamalarını, parsel çalışmalarını yaptıracağız. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde paylaşacağım rakamlar fizibilite raporunda yer alan rakamlar. Yani illa bunlar bu şekilde olacak bir kaide yok. Fakat uygulama projeleri yazıldıktan ve Bakanlıkça uygulandıktan sonra, aynı bir şehrin uygulaması gibi geçerlik kazanacak ve bunun üzerinden bir değiştirme imkanı olmayacak. İhaleyi alacak firmaya bir takım doneler vermeliyiz ki, bizim TDİ OSB’nin projelendirmesi firma tarafından o şekilde tasarlansın” dedi.

“Bakanlık onayladıktan sonra net rakamlar olacak”
Fizibilite çalışmaları kapsamında bölgeyle ilgili ön görülerini açıklayan Başkan Altıkulaç, “Mevcut yönetmeliğe göre TDİ OSB’mizin 2 bölümlü ana parseli söz konusu. Bir tanesi besi işletmelerinin yer alacağı alan, diğer parsel ise üretim tesislerinin yer alacağı alan. Besi işletmelerinde biz süreci başlatırken, 50 başlık, 100 başlık, 250 başlık, 500 baş ve üzeri işletmeler şeklinde tasarlamıştık. Fakat bu 3 yıllık süreçteki görüşmelerimiz neticesinde 50 başlık besi işletmelerinin çok rantabl olmadığı tarafımıza ifade edildi ve 50 başlık işletmeleri projelerimizden kaldırdık, onu 100 başa tamamladık. Bizim ana hedefimiz bölgedeki hayvancılığı geliştirmek. Biz dışarıdaki yatırımcıyı da bölgemize çekme gayretinde olacağız. Bunun içinde 500 baş ve üzeri işletmeleri de lokasyonumuza konuşlandırdık, projemize dahil ettik. Bunlar net rakamlar değil, projelendirdikten sonra ve Bakanlık onayladıktan sonra net rakamlar olacak ama bu rakamlara yakın bir projelendirme yapmamız lazım. Mevcut olan alanda sanayi işletmeleri mevcut alanın yüzde 5’inden daha aşağı olamıyor. Bin 290 dekar alanın 978,89 dekarını besi işletmesi alanı olarak planlamıştık, sanayi tesis alanını yaklaşık 59,5 dekar olarak planlamıştık, idari hizmet alanını 6,3 dekar, cari yeri olarak 1,7 dekar, Hayvan Sevk ve kontrol Merkezi olarak 714 dekar, Acil Kesim Ünitesi olarak 2 dekar bir alan ayırmıştık. Biyogaz Üretim Tesisi olarak 20 dekar civarında bir yer planlamıştık. Gübre Depolama Alanı olarak 6,9 dekar bir alan planlamıştık. Arıtma Tesisi Alanı olarak 3,3 dekar bir alan planlamıştık. TIR, kamyon garajı olarak 5,5 dekar bir alan planlamıştık. Sağlık Koruma Bandı 26 dekar olarak planladık. Pasif Yeşil Alan olarak 3,1 dekar, teknik altyapıyla alakalı yapılaşma için 4,4 dekar, yollar içinde 142 dekarlık bir alan planladık. Bunlar fizibilite raporunda yer alan metrajlar. Esas metrajlar yapıma esas projeler şekillenince ortaya çıkacak" diye konuştu.

“Günlük açığa çıkan 549 ton gübre ile bütün ilçenin elektriği karşılanacak”
Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde günlük açığa çıkacak 549 ton gübre ile bütün ilçenin köyleriyle birlikte elektrik ihtiyacının karşılanacağını söyleyen Başkan Altıkulaç, “100 başlık, 52 işletme için 332 dekarlık bir alan planladık. 250 adet 14 besi işletme için 219 dekar alan gerekli. 500 baş ve üzeri 11 işletme için 346 dekar civarında bir alan planladık. Bunların toplamı 978 dönüm bir alana ihtiyaç duyuluyor. Büyük işletmeleri orta noktada konuşlandırdık. Sanayi tesis alanı olarak da 6 tane parsel planladık. Mevcut arazinin kuzeydoğusunda Gübre Depolama Alanı’nı ve Biyogaz Üretim Tesisini planladık. Organize Sanayi Bölgemiz tamamen dolduğunda günlük 549 ton gübre açığa çıkacak. Bu gübre Biyogaz Tesisi ile elektriğe dönüştürüldüğünde Devrekani’nin köyleriyle birlikte enerji ihtiyacını karşılayacak, bir enerji elde edebiliyoruz. Büyükbaşta gübre yönetimi çok önemli. OSB’nin su ihtiyacı bölgeye yakın olan yeraltı su kaynağı ve DSİ’ye ait göletle giderilecek. OSB faaliyete geçtiğinde günlük su ihtiyacı bin 768 metreküp olacak. Mevcut su kaynaklarımız ile bunu karşılamamız mümkün. Arazimizin tapusunu da ilerleyen günlerde alacağız” şeklinde konuştu.

“Yatırım hayata geçtiğinde hem tarım alanında hem de hayvancılık alanında ilimizin tüm imkanları seferber edilecek”
Yoğun bir sürecin devam ettiğini söyleyen Kastamonu Valisi Avni Çakır ise, şunları kaydetti:
“Geçen hafta itibariyle yatırım programına alındı. Bu aslında çok meşakkatli bir süreçti. Kastamonu açısından da son derece isabetli bir yatırım. Çünkü ilimizin sanayi imkanları belli. Ahşap endüstrisinde yoğunlaşmış, biraz madencilik ve bazı sektörlerde orta ölçekli dağılımlar göstermiş. Fakat bunun yanında uçsuz bucaksız meraları, hayvancılığa son derece elverişli arazisi ve mevcut kültürümüze, bilgimize, kapasitemize son derecede müsait hayvancılığın gelişmesi noktasında önemli bir yatırım. Bölgemizde zaten ismi olan bir ildik ama bizim bulunduğumuz konum bu imkanlara göre yetmiyordu. Potansiyelimizi düşündüğümüzde çok hayati bir yatırım olduğu da ortaya çıkıyor. Bunun yanında ilimiz aynı zamanda bir tarım memleketi. Özellikle şeker pancarı, sarımsak gibi belli marka ürünlerimizin yanında hayvancılığa dayalı tarım konusunda ilimiz belli bir kapasitesi olan ama bu kapasitesinin üzerine imkan ve potansiyeli olan bir il. İnşallah bu yatırım hayata geçtiğinde hem tarım alanındaki hem de hayvancılık alanındaki müthiş işbirliğiyle ilimizin tüm imkanları seferber edilecek, siz değerli yatırımcılarımızın yanına yeni yatırımcılar gelecek, çok daha planlı, çok daha programlı, çok daha birbirine entegre bir şekilde hem tarım sektörü, hem hayvancılık sektörü bu projede buluşacak. Biz daha yolun orta aşamasındayız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından açıklanan yatırım planında yer aldık. Bunun yanında Alibeyoğlu Göleti de yatırım programına girdi. Bugün başlatılacak süreçte de yanlış yapmayalım, tesisimiz yüreğimizdeki, sektördeki arkadaşlarımızın görüşleri doğrultusunda mevcut ve bundan sonraki doğabilecek ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek ölçüde projelendirilsin. Bu toplantıdan sonrada proje çalışmaları da başlatılacak.”
Ayrıca toplantıya, davetlilerin proje hakkında merak ettiği sorularda cevaplandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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