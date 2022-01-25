Başkan Altıkulaç, GES santralini inceledi

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Hanönü Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen güneş enerjisi santralini ziyaret etti. Başkan Altıkulaç, Devrekani Belediyesi tarafından kendi ilçelerine de buna benzer bir çalışma planladıklarını kaydetti.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Hanönü Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen güneş enerjisi santralinde (GES) incelemelerde bulundu. Başkan Altıkulaç, GES santrali görevlilerinden çalışmalar ve tesis hakkında bilgi aldı.

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla artış gösterdiğine dikkat çeken Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Güneş enerjisi santrallerini artık birçok alanda ve bölgede görmemiz mümkün. Bunun için çeşitli teşviklerde devletimiz tarafından sunuluyor. Şu anda Hanönü Belediyemizce hayata geçirilen GES santralinde günlük 250 kilowatt elektrik enerjisi üretiliyor. Bu da aylık gelen güneş miktarına ve sıcaklığına bağlı olarak 50 bin lira ile 80 bin lira arasında günlük güneşlenme oranına göre değişim gösteriyor. Bu da Hanönü Belediyemize ciddi bir maddi katkı da sunuyor” dedi.

Başkan Altıkulaç, GES santrali tesisini yakından incelediklerini belirterek, buna benzer bir tesisinde Devrekani Belediyesi bünyesinde ilçeye konuşlandırılması için çalışma başlattıklarını ve fizibilite çalışmalarına bağlı olarak bununla ilgili proje hazırlayacaklarını kaydetti.

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