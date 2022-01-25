Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yarıyıl tatilinde karne hediyesi olarak çocukların ve gençlerin ücretsiz hem Ilgaz’da tatil yapacaklarını hem de film izleyebileceklerini duyurdu.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, 29 Ocak’ta ‘Aslan Hürkuş’, 30 Ocak’ta ise ‘İyi ki Varsın Eren’ filmlerinin 14.00, 16.30 ve 19.00 seanslarının çocuklar ve gençler için ücretsiz olacağını duyurdu.

Başkan Vidinlioğlu’nun ikinci tatil sürprizi ise 'Anadolu’nun yüce dağı' Ilgaz oldu. Karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalar esnasında kepçe operatörü ile çalışmanın olduğu mahallede kızağa binen çocuklar arasındaki diyalog herkesin çocukluk anılarının ortaya çıkmasını sağlamış ve Başkan Vidinlioğlu, çocukları ziyaret edip onları Ilgaz’a götürme sözü vermişti. Başkan Vidinlioğlu, bu doğrultudaki sözünü genişletip ‘Cümbür cemaat Ilgaz’a gidiyoruz’ diyerek ikinci sürprizini duyurdu. Bu doğrultuda 715 yaş arası çocukların ikinci karne hediyesi Ilgaz tatili oldu. Başvuruların 27 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar süreceği açıklandı. Başvuru yapan çocukların aileleriyle birlikte Ilgaz’a taşınacağı ifade edildi.

“Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz” diyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Yarıyıl tatilinde çocuklarımıza ve gençlerimize bazı sürprizler yapmak istedik. Öyle ki iki önemli film ve Ilgaz tatili bizim çocuklarımızın ve gençlerimizin hakkıdır diye düşündük. Bu doğrultuda ekiplerimiz gerekli çalışmaları yaptı. Çok değerli iki filmi ücretsiz olarak kıymetlilerimize armağan ediyoruz. Bu da yetmez dedik, karla mücadelede çocuklarımız ile kepçe operatörümüzün yaşadığı diyalog hepimizi çocukluğumuzdaki hatıralara götürdü. Bu çok kıymetliydi. Tüm mahallelerimizde çocuklarımız bu denli heyecanla kar yağışını karşıladı. Biz de dedik ki bu işin kalbine Ilgaz’a hep birlikte gidelim. Sucuk ekmek sözümüzü de yerine getirelim. İkinci sürprizimiz de böylece Ilgaz tatili oldu. Çocuklarımıza ve gençlerimize ne yapsak azdır. İnşallah onları mutlu edebilmişizdir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.