Yolları kapanan köylerde mahsur kalan 17 hasta kurtarıldı

Kastamonu’da AFAD ve UMKE ekipleri, kar yağışı sebebiyle yolları ulaşıma kapanan köy ve mahallelerde mahsur kalan 17 hastayı, paletli ambulanslarla hastaneye ulaştırdı.

Kastamonu'da 19 Ocak tarihinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebi ile hayat olumsuz yönde etkilendi. Yağışın etkili olduğu Küre, Devrekani, İnebolu ve Azdavay ilçelerine bağlı köy ve mahallelerde, yolların kapanması sebebi ile mahsur kalan hastalar için Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) harekete geçti.

Ekipler, kar yağışının bir metreyi aştığı köy yollarını paletli kar üstü araçlarıyla aşarak vatandaşlara ulaştı. Son bir hafta içerisinde köylerde mahsur kalan ve rahatsızlıkları sebebiyle yardım isteyen 17 hasta, AFAD ve UMKE’nin çalışmaları neticesinde hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kar yağışının yoğun olduğu Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Azdavay, İnebolu ve Küre ilçelerinde 24 saat göreve hazır bekletiliyor.



468 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 20, Abana'da 7, Ağlı'da 7, Araç'ta 51, Azdavay'da 32, Bozkurt'ta 27, Cide'de 61, Çatalzeytin'de 27, Daday'da 34, Devrekani'de 23, Doğanyurt'ta 17, Hanönü'nde 4, İhsangazi'de 14, İnebolu'da 47, Küre'de 31, Pınarbaşı'nda 9, Seydiler'de 10, Şenpazar'da 18, Taşköprü'de 25 ve Tosya'da 4 olmak üzere toplamda 468 köy yolunun kapalı olduğu öğrenildi.

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