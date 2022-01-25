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İnebolu'da 2021'de 66 kişi trafik kazalarında yaralandı

İHA

İnebolu'da 2021'de 66 kişi trafik kazalarında yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2021 yılında meydana gelen 78 trafik kazasında 66 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2021 yılında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Sicil Büro Amirliği sorumluk alanında 32 adet maddi hasarlı trafik kazası, 19 adet ise yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 20 kişi yaralanırken, can kaybı ise yaşanmadı. İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 2021 yılında 27 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 46 kişi yaralanırken, hayatını kaybeden olmadı.

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