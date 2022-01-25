Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

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Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ

2022-01-25 15:47:41



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