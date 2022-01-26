Karla kaplı yolda tavşanların kavgası gülümsetti

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde karlı kaplı yolda eksi 15 derece soğuğa rağmen iki tavşanın kavgasını bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Tavşanların uzun süre kavga ederek aracın önünden çekilmediği görüldü.

Kastamonu’nun Azdavay ilçe girişinde vatandaşların kamerasına yansıyan tavşanların kavgası izleyenleri gülümsetti. Karlı kaplı yolda eksi 15 derece de kavga eden tavşanlar, uzun süre aracın önünden çekilmedi. Ortaya gülümseten görüntülerin çıktığı tavşanların kavgasında vatandaşların konuşması da gülümsetti. Araçta iki kişi oldukları düşünülen cep telefonu kaydında tavşanların kavgasına “karıkoca ya da arazi kavgası” şeklinde yorumlar yaptıkları duyuldu.

Vatandaşlar, “Eksi 15 derece soğukta neyi paylaşamıyorsunuz, baksana sürekli bunlar birbirlerine vuruyorlar. Bu soğuk havada ne oldu da bu kadar kızdınız. Kesin karıkoca ya da arazi anlaşmazlığı kavgasıdır” dedikleri duyuldu.

Ayrıca vatandaşların, “Dünya malı dünyada kalır, ne yapıyorsunuz, ayrılın” diyerek, birbirlerine “Ne yapalım, ayıralım mı? Baksana yüzü gözü kan içinde kaldı” dedikleri duyuluyor.

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