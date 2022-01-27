Soğuk kış gününde sokak kedilerine sıcak yuva

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk kış gününde sokak kedilerine sıcak yuva

İHA

Kastamonu'da kedilerin soğuktan etkilenmesini önlemek amacıyla yapılan 50 kedi evi törenle mahallelere dağıtıldı.

Soğuk kış gününde sokak kedilerine sıcak yuva

Kastamonu'da kedilerin soğuktan etkilenmesini önlemek amacıyla yapılan 50 kedi evi törenle mahallelere dağıtıldı.
Kastamonu Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği (KASDOHAYKOD) tarafından, Kastamonu Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen ‘Evime Dokunma’ projesi kapsamında, yapımları tamamlanan 50 adet kedi evi Kastamonu düzenlenen törenin ardından mahallelere dağıtılmaya başlanıldı. Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde gerçekleştirilen törene Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu’nun yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Hamdi Öz, Resul Köprülü, Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Veteriner Hekim Çiğdem Tuncay, Belediye Veteriner İşleri Müdürü Kenan Gücükbergen, KASDOHAYKOD Başkanı Can Kuşoğlu, KASDOHAYKOD Basın Sözcüsü Sevgi Kutucu, veteriner hekimler, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri de katıldı

"100’ün üzerinde noktada sokak hayvanları için besleme yapıyoruz"
Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Kastamonu Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği (KASDOHAYKOD) tarafından hayata geçirilen ‘Evime Dokunma’ projesi kapsamında yapımları tamamlanan 50 adet kedi evimizi daha bugün itibarıyla mahallelerimize ulaştırıyoruz. Kastamonu Belediyesi olarak sokak hayvanları noktasında çalışmalarımızı titizlikle sürdürürken böyle bir projede de yer almaktan ayrıca mutluluk duyduk. Çünkü biz özellikle bu soğuk kış günlerinde sokaktaki canlarımızın yiyecek bulma noktasındaki sıkıntılarının farkındayız. Bu doğrulta da ekiplerimiz zaten 100’ün üzerinde noktada sokak hayvanları için beslemelerini rutin olarak sürdürüyorlar. Bu projede emeğe geçenlere, destek verenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Biz Kastamonu Belediyesi olarak projeye hem malzeme anlamında hem de dağıtım anlatımında katkılarda bulunduk, bulunuyoruz. Daha öncesinde de ifade ettiğim gibi zaten sokak hayvanları için özellikle de bu soğuk kış günlerinde çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürürken bu projeye de desteğimizi sağladık. İnşallah 50 rakamı ile başladığımız proje kapsamında nicelerini teslim ederiz” dedi.

“Biz 50 ile başlattık, sizlerle sayısız olmasını temenni ederiz”
Törende konuşan Kastamonu Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Sözcüsü Sevgi Kutucu ise, “Projemiz kapsamında kulübelerimiz tüm mahallelerimizde dağıtılacaktır. Sokaktaki canlarımız için daha fazla yuva, evlere ihtiyaç var. Biz 50 ile başlattık, sizlerle sayısız olmasını temenni ederiz. Gösterdiğimiz duyarlılık ve öncülük bir şeylerin değişmesinde büyük bir umut yaratıyor ve sonuç almak için tüm gücümüzü kullanıyoruz. Bir hayvan kurtardığımda sokakta yardıma muhtaç, aç bir hayvanı beslediğimdeki ve sahiplendirdiğimdeki mutluluğum hayattaki en değer verdiğim duygulardan bir tanesi. Çünkü bu doğa içinde yaşarken bunu yapmazsam gerçek bir insan olamam. Biz derneğimiz adına hayvanların da insanlar gibi eşit yaşam haklarına sahip olduğunu savunan düşüncesindeyiz. İnsanlar hayvanlardan üstün değil. Lütfen onlara saygı duyun. Hayvanlarda bizler gibi bu doğanın bir parçası. Onların bizimle eşit yaşam hakkına sahip olduğunun bilincinde, onurlu, vicdanlı, kendini diğer canlılardan üstün görmeyen bir kimse olarak yaşamak en temel ilke olmalı. Hayvanlara dokunmayın, zarar vermeyin, barınabileceği evlerine, yuvalarına dokunmayın” diye konuştu.
Kutucu, projede emeği geçen ve kendilerini destekleyen Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile belediye personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını arıyorlar
YEREL HABERLER 2 metreyi aşan karın altında kaybolan araçlarını ...
Polislerin dikkati yaralı köpeğin hayatını kurtardı
YEREL HABERLER Polislerin dikkati yaralı köpeğin hayatını kurtardı
Karla kaplı yolda tavşanların kavgası gülümsetti
YEREL HABERLER Karla kaplı yolda tavşanların kavgası gülümsetti
Bu ilçede kar yağışı hayatı felç etti: Tırlar bile karın altında kayboldu Kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı, ilçede hayat durma noktasına geldi
YEREL HABERLER Bu ilçede kar yağışı hayatı felç etti: Tırlar bile ...
Veteriner hekimler kardan yapıp muayene etti
YEREL HABERLER Veteriner hekimler kardan yapıp muayene etti
Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı Çatışma bölgelerinde DEAŞ adına faaliyet gösteren 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı Çatışma ...
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Aslı Demirilyas seçildi
YEREL HABERLER Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına Aslı ...
İnebolu'da 2021'de 66 kişi trafik kazalarında yaralandı
YEREL HABERLER İnebolu'da 2021'de 66 kişi trafik kazalarında ...
Yolları kapanan köylerde mahsur kalan 17 hasta kurtarıldı
YEREL HABERLER Yolları kapanan köylerde mahsur kalan 17 hasta ...
Başkan Vidinlioğlu’ndan karne hediyesi: Hem Ilgaz tatili, hem ücretsiz sinema
YEREL HABERLER Başkan Vidinlioğlu’ndan karne hediyesi: Hem Ilgaz ...
Kastamonu'da 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul edenlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Kastamonu'da 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul edenlere ...
3,53 gram eroinle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER 3,53 gram eroinle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Başkan Altıkulaç, GES santralini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Altıkulaç, GES santralini inceledi
Kafasına çatıdan buz kütlesi düştü, ölümden döndü
YEREL HABERLER Kafasına çatıdan buz kütlesi düştü, ölümden döndü
Tosya'da sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Tosya'da sokak hayvanları unutulmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.