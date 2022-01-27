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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’daki FETÖ operasyonunda 1 kişi daha tutuklandı

İHA

Kastamonu’daki FETÖ operasyonunda 1 kişi daha tutuklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşköprü ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansmanı ve yeniden yapılanmasını önlemek amacıyla başlatılan operasyonlar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kastamonu İl Jandarma TEM ekipleri ile Komando Timleri tarafından 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12 kişi karakoldaki işlemlerinin ardından, Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G., N.S., H.K., M.F.K., F.K. ve A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Gözaltı süresi biten iki şahıs da Taşköprü Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında tutuklanan şahısların sayısı 7 oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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