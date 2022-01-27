AFAD ve UMKE, yoları kapanan köylerde mahsur kalan 23 hastayı kurtardı

Kastamonu’da AFAD ve UMKE ekipleri, 19 Ocak günü başlayan kar yağışı sebebiyle yolları kapanan köylerde mahsur kalan 23 hastayı, kar üstü paletli ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Kastamonu'da 19 Ocak günü başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Küre, Devrekani, İnebolu ve Azdavay ilçelerinde kar sebebi ile ulaşım sağlanamayan köy ve mahallelerdeki hastalar da hastaneye ulaşmakta güçlük çekti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isteyen hastalar, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırılıyor.

Ekipler, kar yağışının bir metreyi aştığı köy yollarını paletli kar üstü aracı ile zorlu mücadelelerin ardından aşarak vatandaşlara ulaştı. Toplam 23 hasta, ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere ulaştırıldı.

Ekipler, kar yağışının yoğun olduğu Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Azdavay, İnebolu ve Küre ilçelerinde 24 saat teyakkuzda bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.