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Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı Kastamonu Belediyespor'un yeni antrenörü Hakan Günal oldu

İHA

Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı Kastamonu Belediyespor'un yeni antrenörü Hakan Günal oldu

EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kastamonu Belediyespor, sahasında karşılaşacağı İsveç ekibi IK Savehof maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da EHF Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yeni Antrenör Hakan Günal oldu. EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de Türkiye'yi temsil eden Kastamonu Belediyespor'da Rumen Antrenör Costica Buceschi ile yollar ayrılırken, Hakan Günal ile anlaşmaya varıldı. EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu 11. hafta maçında İsveç ekibi IK Savehof ile bugün karşılaşacak Kastamonu Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.
Yeni antrenör Hakan Günal gözetiminde İsveç ekibi IK Savehof maçı hazırlıklarını sürdüren Kastamonu Belediyespor, bu karşılaşmadan galip ayrılarak gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor. Bugün saat 14.00’de başlayacak olan zorlu karşılaşma Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.

"Gruptaki prestijimizi düzeltmek istiyoruz"
EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda çıktıkları 10 karşılaşmayı da kaybettiklerini hatırlatan Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, "Kastamonu’da üçüncü dönemimize 27 Ocak itibariyle başladık. Burada maalesef kulüp bazında istenilen başarılar yakalanamadı. Böyle olunca bizlerde bayrak değişimi için gelen teklifi değerlendirerek tekrar Kastamonu’yu sevdiğimiz şehre, sevdiğimiz kulübe geri döndük. Umarım bundan sonrası hem Kastamonu için hem Türk hentbolu için hem de benim için iyi bir şekilde sonuçlanır, iyi bir şekilde gider. Şampiyonlar Ligi'nde de sezon başında hedeflenen noktanın uzağında kaldı. Şu ana kadar 10 maç yapıldı. 10 maçtan da maalesef şimdiye kadar puan alamadık ama bu alamayacağımız anlamına gelmiyor. Matematiksel olarak hala Kastamonu’nun gruptan çıkma şansı var. Bu biraz hayal gibi, çok uzak bir hedef gibi duruyor ama adım adım gitmek zorundayız. Her maçı final gibi oynamak zorundayız. İlk önce puan alıp prestijimizi düzeltmek. Daha sonra kalan maçları en iyi şekilde oynayıp oralardan da puanlar çıkartabilirsek bir üste tura çıkmak hedefimiz olacak. Bu tek bizim elimizde değil, bu gerçekliği de ortaya koyalım. Diğer faktörlerinde bizlerin lehine gelişmesi gerekiyor. Böyle olursa çıkarız, böyle olmazsa da her zaman son saniyeye kadar savaşan bir takım. En azından bunları sahaya yansıttığımızı tüm seyircilerimize göstermiş oluruz. Kastamonu’nun muhteşem seyircisini yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü şansımızın devam edebilmesi için bu maçtan mutlak suretle galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Umarım Kastamonu seyircisi bizlerin 8’inci oyuncumuz olarak sahada, arkamızda kendilerini bizlere hissettirirler ve desteklerini maç sonuna kadar skor ne olursa olsun arkamızda gösterirler, bizlerde sporcu arkadaşlarımızla birlikte bunun karşılığını sahada vermiş oluruz" dedi.

Merve Durdu: "Seyircimizi yanımızda görmek istiyoruz"
IK Savehof karşısında bir önceki karşılaşmada 7 farklı galibiyetle önde gittikleri sırada geriye düştüklerini anlatan oyunculardan Merve Durdu ise, "Ne yazık ki karşılaşmadan 1 fark ile mağlup ayrıldık. Yarın ki karşılaşma içinde çok çalışıyoruz. Elimizde bir fırsat var yarın ki maçı kazanmak için. Bizlerde takım arkadaşlarımız ve antrenörlerimizle birlikte bu maça hazırlandık ve yarın alacağımız galibiyeti inşallah Kastamonu’ya hediye edebileceğiz. Bu bizim takımımız içinde daha iyi olacak. En azından toparlanmamız için Şampiyonlar Ligi'nde yüzümüz gülsün diye. Seyircimizi yanımızda hissediyoruz. Seyircimizin yarın karşılaşmada yanımızda olmasını canı gönülden bekliyoruz. İnşallah daha coşkulu, daha samimi bir şekilde maçımızı hep birlikte burada coşkuyla kutlayalım istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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