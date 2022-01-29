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Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kastamonu Belediyespor: 26 - IK Savehof: 29

İHA

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kastamonu Belediyespor: 26 - IK Savehof: 29

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu’ndaki 11. maçında konuk ettiği İsveç’in IK Savehof takımına 2926 yenildi.
EHF Şampiyonlar Ligi B Grubunda mücadele eden Kastamonu Belediyespor, Kastamonu Merkez Spor Salonunda İsveç ekibi IK Savehof ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerle başlayan karşılaşmada maçın ilk 6 dakikası 44’lük skorla geçildi. Karşılaşmanın ilk çeyreğinin ardından sahada istenileni veremeyen Kastamonu Belediyespor, hücumlardan eli boş dönünde karşılaşmanın 10. dakikası 85 IK Savehof üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 16. dakikasında 106 geriye düşen Kastamonu Belediyespor, iyi savunma yaparak hücumlarda da etkili olmaya çalıştı. Rakibi önce durduran Kastamonu Belediyespor, ardından hücumlarda bulduğu gollerle skoru 1211’e kadar getirdi. Karşılaşmanın ilk devresi IK Savehof’un 1614 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya da temposunu düşürmeden başlayan Kastamonu Belediyespor, rakibin sert savunması karşısında hücumlarda istenileni veremedi. Karşılaşmanın 46. dakikasında 2622 geriye düşen Kastamonu Belediyespor, farkı kapatabilmek için mücadele etse de sahadan 2926 yenilmekten kurtulamadı.

“Bundan sonra prestij için mücadele edeceğiz”
Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, “Burada önemli olan takımın galip gelmesiydi ama maalesef olmadı. Ben soyunma odasında da arkadaşlarıma söyledim. Ortaya koydukları mücadele benim için bugün, ilerisi için önemli mesajlar, önemli ışıklar vermeliydi dedim. Maçın zor olacağını da biliyorduk. Savehof takımını da tebrik ediyorum. Matematiksel olarak bu karşılaşmayı alsaydık şansımız devam ediyordu ama kaybederek artık gruptan çıkma şansımızı da kaybettik. Bundan sonrası artık prestij ve şampiyonlar liginde karşılaşılacak olan puan ya da daha fazla puanlar olacak. Kastamonu’nun belediye olarak şehir olarak yaptığı iş çok büyük, umarım bu aynı şekilde devam eder, bizimde bunda bir katkımız olursa bundan mutluluk duyarız” dedi.

“Basit hatalar yaptık”
Takımda herhangi bir şekilde disiplinsizlik görmediğini söyleyen Günal, “Takımdaki disiplinsizlik değil, daha henüz iki idman yapabildik ama disiplin noktasında herhangi bir sıkıntı görmedim. Bugün olan şeylerden bir tanesi rakip koçunda söylediği gibi ikinci yarıdaki sert savunmadan dolayı maçı kaybetmekti. Ama asıl konu bizim takımımızın yapmış olduğu basit hatalar oldu. Özellikle kırılma noktası olan pozisyonlar vardı. Hızlı hücuma çıkarken elimizden düşürdüğümüz, yanlış pas hatalarımız vardı ve 6 metreden kaçırdığımız iki tane net pozisyon. Buralarda farkı biz aşağıya indirip hatta yakaladığımız pozisyonlarda öne geçme imkanı yakalamışken maalesef bunu değerlendiremedik ve geriye düştük. Buna rağmen takım son saniyeye kadar mücadele etti” diye konuştu.

“Hataları en aza indirmek istiyoruz”
Toplantıda Jovanka Radicevic’in Kastamonu Belediyespor’a geldiği günden beri vasat bir hentbol sergilemesi ve penaltı dışında gol atamamasına yönelik basın mensuplarının sorusunu da yanıtlayan Günal, “Kaçan pozisyonlar tabii ki önemli ama diğer taraftan oyuncuların sahaya yansıttıkları ruh. Bu ruhu sahaya yansıttığı sürece hem savunma hem de hücum anlamında belki pozisyonlar kaçmış olabilir, bariz pozisyonlarda kaçmış olabilir. Fakat takım içerisinde birbirlerini destekleyip bu ruhu ortaya koydukları sürece oyuncuların değişimlerini çok fazla tercih etmiyoruz. Sadece yorgunluk anında değişimlerini tercih ediyoruz. Fakat sahada bugün gezinen kimse yoktu, en azından bunu söyleyebilirim. Sadece hata yapan oyuncular vardı, hepimiz insanız tabii ki hata yapacağız. Hata yapmaya da devam edeceğiz, buna bende dahil hepimizde dahiliz. Hata yapmadan yaşam devam etmiyor. O hataları en azından en aza indirmeyi başarabilmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Sonuna kadar savaştık”
Kastamonu Belediyespor oyuncusu Majda Mehmedovic ise, “Bugün özellikle oynanan oyundan çok keyif aldım. Çok güzel bir maç oldu. Özellikle rakibimiz bugün çok hızlıydı. Maalesef bu sezon şansımızı kaybettik plafoff’larda olmak için fakat hentbol kesinlikle mücadeleden ibarettir ve biz sahada mücadele ettik takım olarak. Takım olarak gerçekten gurur duyuyorum, sonuna kadar savaştık. Herkesin bildiği gibi Şampiyonlar Liginde biz oynayan ilk kadın takımıyız. Bu yüzden sonuna kadar savaşıyoruz. Her maçta tecrübe kazanıyoruz. Bizim için sonuna kadar adım adım gitmek ve herkesin tecrübe kazanmasını sağlamak” dedi.

Toplantı sonrası basın mensubuna hakaret edildi
Toplantıda Jovanka Radicevic’in performansı ile ilgili sorduğu sorudan dolayı toplantının ardından basın mensubuna hakaret edildi. EHF’de görevli olduğu öğrenilen bir kişi tarafından Jovanka Radicevic ile ilgili basın mensubuna yönelik “O şekilde sen nasıl soru sorabilirsin, sen hentboldan ne anlıyorsun, bir daha gelme, haber falanda yapma” şeklinde sözlü saldırıda bulunuldu.
Sözlü saldırı sonrası büyük şok yaşayan basın mensubu ise, “Size ne oluyor, siz sorduğum soruya ne karışabiliyorsunuz, avukatımı oluyorsunuz, burada görevli bile değilsiniz” şeklinde cevap verdi.
Ayrıca basın mensubuna yönelik yapılan sözlü saldırı sırasında herhangi bir görevlinin de müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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