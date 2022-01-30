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Kastamonu’da 2021 yılında 5 bin 438 kişi işe yerleştirildi İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı: “Geçtiğimiz yıl bin 998 kişiye işsizlik ödeneği bağlandı”

İHA

Kastamonu’da 2021 yılında 5 bin 438 kişi işe yerleştirildi İŞKUR Kastamonu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı: “Geçtiğimiz yıl bin 998 kişiye işsizlik ödeneği bağlandı”

Kastamonu İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, 2021 yılında Kastamonu’da 5 bin 438 kişinin işe yerleştirilmesini sağladıklarını ve bin 998 kişiye işsizlik ödeneği bağlandığını belirtti.
Kastamonu İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, İŞKUR İl Müdürlüğü olarak 2021 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. 2021 yılında 117 işyerinin kısa çalışma ödeneği için kendilerine başvurduğunu söyleyen Aşıcı, bu işyerlerinde toplam 500 kişiye destek sağladıklarını kaydetti. Ayrıca 600 kişilik TYP ödeneğinin de Kastamonu’ya aktarıldığını ve istihdama katkı sağladığını belirten Aşıcı, 2021 yılı içerisinde 5 bin 992 kişinin işsizlik sigortasından yararlanmak için başvuruda bulunduğunu ve bu müracaatlardan bin 998'ine ödenek bağlandığını kaydetti.
2021 yılında gerçekleştirdikleri istihdamlar hakkında da bilgi veren Aşıcı, “2021 yılında işverenlerimizden 8 bin 95 iş talebi aldık. Özellikle imalat sektörü, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat ve ulaştırma depolama faaliyet kollarında iş talebi aldık. 5 bin 438 kişiyi işe yerleştirdik” dedi.
İşveren ile işçi arasında aracılık yaptıklarını söyleyen Aşıcı, “İş ve işçi bulmaya aracılık yapmak, danışmanlık faaliyetinde bulunmak, işsizlik sigortası, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, yarım çalışma ödeneği, çalışma hayatı ve sendikal faaliyetler, işyerlerinin denetimi için gerekli çalışmalar, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitimler toplum yararına programlar ve diğer idari ve mali işlemler toplam 44 personelle yürütülmeye çalışılmaktadır” diye konuştu.

“Her iş arayanın bir meslek danışmanı var”
Ağırlıklı olarak iş ve meslek danışmanı istihdam ettiklerini sözlerine ekleyen Aşıcı, “Her iş arayanın ve işverenin bir iş ve meslek danışmanı var. Engelliler için iş koçu, özel politika gerektiren gruplar için iş kulübü, iş arayanlar için iş arayan, işverenler için işveren danışmanı ve öğrenciler ve velilerimiz için meslek danışmanı olarak branşlaşma sağladık. Kadınlar, gençler, engelliler ve uzun süreli işsizler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik yeni bir çalışma başlattık” şeklinde konuştu.

“Bin 998 kişiye işsizlik ödeneği bağladık”
Kısa çalışma ödeneği için 2021 yılında İŞKUR İl Müdürlüğü’ne 117 işyerinin müracaat ettiğini anlatan Aşıcı, “Bu işyerlerinde yaklaşık 500 kişiye 3 ay ödeme yaparak zor günlerde yanlarında olmaya çalıştık. Ayrıca 600 kişilik Toplum Yararına Program ödeneği ilimize aktarıldı. Geçici olarak 600 kişiye iş imkânı sağlamış olduk. İşsizlik sigortasından yararlanmak için 2021 yılında 5 bin 992 kişi müracaat etti, bin 998 kişiye işsizlik ödeneği bağladık. İşyerleri ve kurumlarla işbirliği özel önem veriyoruz. İyi ilişkiler içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşbaşı eğitim programlarımızla işverenlerimize aradıkları nitelikli işgücü temininde destek oluyor, işi işin başında öğretiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İşbaşı eğitim programı, istihdama ciddi katkı sağlıyor”
2021 yılında 2 bin 22 kişiyi İşbaşı Eğitim Programı kapsamında istihdam ettiklerini açıklayan Aşıcı, “Bu programlarda asgari ücretin netini katılımcılara ödeyerek işverenlerimize kendi işçi ihtiyaçlarını herhangi bir maddi külfete girmeden yetiştirerek istihdam etme imkânı verdik. Programın sonunda katılımcılar en az programın iki katı işverenler tarafından istihdam edilmektedirler. Şu ana kadar yaklaşık 800 kişi istihdam edildi. Programlarımız halen devam etmektedir. Yüzde 50 istihdam garantili meslek kursları düzenliyoruz. 2021 yılında 11 işyerinde bu kurslarımızı açtık. İşverenlerimize kendi işçilerini eğitime imkânı tanıyoruz. Kursiyerlerimizin ücretini ve GSS’sini biz karşılıyoruz. Bu yıl 256 kişi bu kurslarımızdan yararlandı. 128 kişi iş yerleştirildi. Halen bu kurslarımız devam ediyor. Engelli, eski hükümlü ve sosyal yardım yararlanıcılarının da istihdamda yer almaları için özel bir gayret gösteriyoruz. Engelli ve eski hükümlülerimiz için hibe programlarımız var. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları engelli ve eski hükümlüler için kullanılmaktadır. Yılda iki kez hibe çağrısı yapılıyor” diye konuştu.

“8 bin 95 iş talebi aldık, 5 bin 438 kişiyi iş yerlerine yerleştirdik”
2017 yılından itibaren Kastamonu’da 8 engelli, 11 eski hükümlü vatandaşa kendi işlerini kurması için destek verdiklerini sözlerine ekleyen Aşıcı, “76 sosyal yardım yararlanıcısını 2021 yılında işe yerleştirdik. İşe yerleştirme çalışmalarımıza da kısaca değinecek olursak 2021 yılında işverenlerimizden 8 bin 95 iş talebi aldık. Özellikle imalat sektörü, toptan ve perakende ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat ve ulaştırma depolama faaliyet kollarında iş talebi aldık. 5 bin 438 kişiyi işe yerleştirdik. Bu rakamın 2 bin 173’ü kadın, bin 863'ü ise 1524 yaş aralığında gençler, 170’i de engelli vatandaşımızdan oluşmaktadır. Kurumumuz uzun yıllardır hedeflerle yönetim anlayışını benimsemiştir. Bu kapsamda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. 2021 yılı için Genel Müdürlüğümüzce her il için 14 hedef belirlenmiştir. İlimizde 14 hedeften 12’si gerçekleştirilmiştir. Hedefler bazında Türkiye sıralamasında 2. sırada yer almış bulunmaktayız'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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