Kastamonu’da kağıt deposunda korkutan yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’da bir kağıt deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi Meşeli Sokak'ta kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında depoda büyük çapta hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.